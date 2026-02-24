Denuncian invasión de la Ruta Roma en sector Saltillo 2000

Los concesionarios reiteraron que no se oponen a la negociación, pero pidieron que cualquier ajuste se realice con consenso y respeto

Concesionarios de la Ruta 7ª denunciaron que unidades vinculadas a la Ruta Roma comenzaron a operar en el sector Saltillo 2000, zona que —aseguran— ha sido atendida históricamente por su organización, lo que calificaron como una invasión que pone en riesgo su operación.

Señalan invasión tras ajustes en el servicio

Juan Alcántara Alvarado, representante de la Ruta 7ª, explicó que el conflicto surgió luego de que el municipio notificara ajustes y posteriormente aparecieran unidades de la Ruta Roma prestando servicio en el sector.

Indicó que la colonia 2000 ha sido cubierta por la Ruta 7ª desde su fundación y que el ingreso de otras unidades afecta su margen de operación.

Cuestionan argumento sobre cobertura de Ruta 2A

Según su versión, la justificación oficial sería cubrir el servicio que dejó la Ruta 2A; sin embargo, afirmó que las unidades no operan en ese tramo, sino dentro del sector concesionado a la Ruta 7ª.

Señaló que solicitaron diálogo previo y alternativas, pero la medida se ejecutó sin aviso.

Transportistas piden mesa de diálogo

Los concesionarios indicaron que enfrentan dificultades económicas derivadas de cambios en el esquema de movilidad, incluida la implementación de rutas gratuitas, y que la entrada de nuevas unidades compromete su viabilidad financiera.

Por ello, realizaron una manifestación para exigir una mesa de diálogo con autoridades municipales.

Acuerdan reunión con el Ayuntamiento

Alcántara informó que el secretario del Ayuntamiento solicitó liberar la vialidad y acordó una reunión a las 16:00 horas para analizar la situación.

Los concesionarios reiteraron que no se oponen a la negociación, pero pidieron que cualquier ajuste se realice con consenso y respeto a las concesiones vigentes. Hasta el momento, el municipio no ha emitido una postura pública detallada sobre el reordenamiento en ese sector.