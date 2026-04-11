Denuncian clubes pesca furtiva en la presa Palo Blanco

Los clubes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y a la ciudadanía para evitar tirar basura y respetar las normas del lugar

Clubes de pescadores deportivos de la región sureste de Coahuila denunciaron la presencia constante de pesca furtiva en la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe, lo que ha comenzado a impactar en la reproducción de especies y en la actividad deportiva del lugar.

Integrantes de distintas agrupaciones señalaron que el uso ilegal de redes y tarrayas por parte de personas ajenas a la pesca deportiva ha reducido la población de lobina, una de las especies más importantes del embalse.

Sergio Tamez, del club Duck Fishing Tackle, explicó que los pescadores deportivos han detectado estas prácticas de forma recurrente y han tenido que reportarlas a Protección Civil, que en algunos casos ha acudido para decomisar el equipo utilizado de manera ilegal.

De acuerdo con los pescadores, la problemática no es reciente, sino que lleva varios años, aunque en los últimos periodos ha impactado más en el tamaño y cantidad de ejemplares, que anteriormente alcanzaban medidas de hasta 25 pulgadas.

Los clubes, que agrupan a alrededor de 15 organizaciones de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, indicaron que su actividad se basa en la práctica de “captura y libera”, lo que permite conservar el ecosistema y garantizar la reproducción natural de las especies.

Además de torneos y actividades recreativas, los pescadores han impulsado acciones de limpieza y, en algunos casos, siembra de alevines para fortalecer la población, aunque advirtieron que estos esfuerzos se ven afectados por la pesca ilegal.

También señalaron que la presa Palo Blanco es el único embalse cercano para la práctica deportiva en la región, por lo que su deterioro obligaría a trasladarse a otras zonas como Don Martín o El Cuchillo.

A la par de la denuncia, los clubes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y a la ciudadanía para evitar tirar basura y respetar las normas del lugar, con el objetivo de preservar este espacio natural.