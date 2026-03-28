Denuncian abusos e impacto económico por cierre del Río Mezquites

Conforme a la normatividad ambiental, las autoridades deben emitir observaciones y otorgar plazos para subsanar posibles irregularidades: Armando de la Garza

La clausura del Río Mezquites en Cuatro Ciénegas generará un impacto económico severo en el sector turístico regional, advirtió Armando de la Garza Gaytán, representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila A.C., quien además denunció presuntos abusos de autoridad por parte de instancias ambientales federales durante el operativo realizado previo a la temporada vacacional de Semana Santa.

El empresario señaló que la intervención de dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades de áreas naturales protegidas se llevó a cabo sin respetar el derecho de audiencia de los prestadores de servicios turísticos. Afirmó que los operativos se concentraron en un periodo crítico para la actividad económica, lo que agrava las consecuencias para empresarios y trabajadores del sector.

De la Garza Gaytán criticó que las autoridades actúen durante temporadas altas, cuando el flujo turístico es mayor, en lugar de supervisar de manera constante durante el resto del año. Consideró que estas acciones generan incertidumbre y afectan directamente la planeación de negocios que dependen del turismo en la región.

¿Qué irregularidades denuncian empresarios del sector turístico?

El representante hotelero aseguró que durante las inspecciones se buscaron irregularidades sin resultados claros durante varios días, hasta que finalmente se señalaron aspectos relacionados con infraestructura existente desde hace años. Indicó que algunas instalaciones, como palapas, tienen más de una década en funcionamiento, lo que cuestiona la legalidad de las sanciones aplicadas recientemente.

Explicó que, conforme a la normatividad ambiental, las autoridades deben emitir observaciones y otorgar plazos para subsanar posibles irregularidades antes de aplicar medidas como clausuras. En este sentido, insistió en que no se respetaron los procedimientos legales, lo que calificó como una violación a los derechos de los empresarios.

Asimismo, hizo un llamado a funcionarios responsables de las dependencias ambientales en la región para revisar la actuación de sus equipos y evitar afectaciones mayores. Subrayó que el sector empresarial no se opone a la regulación ambiental, pero exige condiciones justas para cumplir con la ley.

¿Cómo impacta el cierre del Río Mezquites al turismo?

Armando de la Garza Gaytán destacó que Cuatro Ciénegas es un destino turístico con atractivos limitados, donde el Río Mezquites representa uno de los principales puntos de recreación para visitantes. Por ello, su cierre impacta de manera directa la afluencia turística y la derrama económica.

Señaló que en los últimos años se han realizado inversiones importantes en infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios, lo que ha permitido consolidar al destino como uno de los más relevantes en Coahuila. Incluso, indicó que el municipio se encuentra en proceso de alcanzar una clasificación de destino consolidado.

Finalmente, advirtió que la clausura no solo afecta a los empresarios, sino a toda la cadena económica local, incluyendo trabajadores, proveedores y comercios. Reiteró la necesidad de encontrar soluciones que permitan equilibrar la protección ambiental con la continuidad de la actividad turística en la región.