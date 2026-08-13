Denuncian a hombre por agresiones en colonia de Saltillo

Habitantes de Nuevo Mirasierra piden mayor vigilancia policial y denunciaron ante la Fiscalía a un hombre por agresiones.

Habitantes de la colonia Nuevo Mirasierra denunciaron presuntas agresiones, amenazas y daños a vehículos que, aseguran, son cometidos por un hombre en la calle Cacomixtle.

Los vecinos identificaron al señalado como Enrique Saucedo López, alias “El Chaparro”, y afirmaron que presuntamente ocupa un domicilio marcado con el número 166, donde aseguran que consume sustancias.

De acuerdo con los habitantes, cuando el hombre se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia, sale a la calle y agrede verbalmente a quienes pasan por el sector. También lo señalaron por lanzar piedras contra personas y vehículos y portar machetes y un arco con flechas.

Una de las vecinas indicó que detrás del domicilio viven personas con discapacidad visual que no pudieron acudir a la reunión vecinal y que, según su versión, también han sido víctimas de intimidaciones. Los colonos afirmaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Los habitantes señalaron que el hombre fue detenido días atrás por alterar el orden público, pero recuperó su libertad. También mostraron videos de vigilancia y las condiciones del inmueble, donde hay basura y diversos objetos. Además, pidieron inspecciones en otros domicilios, labores de limpieza y mayor vigilancia en la zona.