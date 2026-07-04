Denunciado por crueldad animal abandona vivienda en Saltillo

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar qué ocurrió con los dos perros

El hombre denunciado por asociaciones y rescatistas de animales por un presunto caso de crueldad animal abandonó la vivienda donde habitaba, luego de que el inmueble fuera vandalizado e incluso se registrara un intento por incendiarlo tras la difusión del caso relacionado con la desaparición de dos perros entregados en adopción.

De acuerdo con Andrés Fernando Moreno Ayala, quien aseguró ser familiar de la propietaria del domicilio, León “N” dejó la vivienda después de estos hechos y, desde entonces, no ha sido posible localizarlo, ya que dejó de responder llamadas telefónicas.

Moreno Ayala afirmó que la casa pertenece a un familiar suyo y que el ahora denunciado únicamente ocupaba el inmueble, por lo que pidió a la ciudadanía no tomar represalias contra los propietarios, quienes —dijo— no tienen relación con la investigación.

Asimismo, señaló que al ingresar a la vivienda encontraron diversos daños materiales ocasionados por los actos vandálicos, además del faltante de varios muebles que formaban parte del inmueble, el cual había sido entregado completamente amueblado.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

El caso cobró notoriedad luego de que la asociación Lomitos al Rescate, que entregó en adopción a uno de los perros, y una rescatista independiente, responsable de la adopción del segundo animal, denunciaran su desaparición y presentaran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de crueldad animal.

Las denunciantes informaron que aportaron testimonios y otros elementos de prueba para fortalecer la carpeta de investigación y solicitaron a las autoridades esclarecer el paradero de ambos perros.

Por su parte, León “N” rechazó previamente los señalamientos, aseguró contar con pruebas para desvirtuar las acusaciones y anunció que interpondría denuncias por las amenazas recibidas y por los daños ocasionados al inmueble donde residía.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar qué ocurrió con los dos perros y establecer si existe responsabilidad penal derivada de los hechos denunciados.