 Denuncia Jesús de León Tello le arrebataron candidatura

El ex diputado Jesús de León mostró su inconformidad con el PAN al rechazar su solicitud para participar como candidato a una diputación federal

En un escrito, el ex diputado describió cómo el Partido Acción Nacional desde el ámbito nacional faltaron a los acuerdos legalmente establecidos para beneficiar a Marcelo Torres Cofiño y Guillermo Anaya.

Defenderé en tribunales decisión del PAN Coahuila: Chuy de León

Anuncio mi inconformidad sobre la decisión en la Comisión Permanente Nacional del PAN de retirar, arbitrariamente, mi candidatura a la diputación federal, la cual me otorgó la Comisión Estatal del PAN en Coahuila, y decidieron entregarla a Marcelo Torres Cofiño, contrario a la votación de los panistas coahuilenses.

Guillermo Anaya y Marcelo Torres se condujeron bajo acuerdos y faltando a la palabra, decidieron ir en contra de lo que el panismo coahuilense ya había votado, al otorgarme su confianza para representar a Coahuila en la Cámara de diputados.

Ante esto anuncio que acudiré a tribunales para apelar a lo que en un organismo nacional interno se impuso, sin importar lo que en Coahuila se decidió.

Como legislador local y federal impulsé reformas y puntos de acuerdo que siguen vigentes al día de hoy, siempre dando el debate y proponiendo en beneficio de las familias coahuilenses.

Estamos a un paso de un sexenio histórico, en donde las y los mexicanos merecen una Cámara de Diputados seria, con perfiles que den lucha y que sean un apoyo para las decisiones que tomará nuestra próxima presidenta Xóchitl Gálvez.

Confío en que los tribunales me den la razón. No existe ningún fundamento para el retiro de mi candidatura, mi trayectoria legislativa me respalda, y espero pronto ponerla al servicio de México.

