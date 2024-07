 Denuncia falta de vigilancia de Guardia Nacional en Coahuila

Tuvimos un incidente con dos muchachos afiliados a la UNTA, Fidel y Beto, que pertenecieron por muchos años a la UNTA y perdieron la vida en un accidente de moto, donde una camioneta les golpeó por detrás y perdieron la vida trágicamente.

La Guardia Nacional llegó dos horas después del incidente, llegó primero la Policía Estatal, la Municipal de General Cepeda que la Guardia Nacional, y como son tramos federales, los cuerpos no se pueden levantar hasta que no llegue la Guardia Nacional, que ha dejado su función de carreteras, antes había en entronque de Paila, y hoy brillan por su ausencia, no hay ni una unidad en la carretera que inhiba las altas velocidades.