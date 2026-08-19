Denuncia fallas en auto tras cargar gasolina; cierran estación

El servicio en una gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Periférico Luis Echeverría fue suspendido por varias horas este lunes

El servicio en una gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Periférico Luis Echeverría fue suspendido por varias horas este lunes, luego de que un automovilista denunciara que su vehículo comenzó a presentar fallas inmediatamente después de cargar combustible en el establecimiento.

Luis Ángel Martínez Ramos relató que acudió por la mañana a abastecer su automóvil Chevrolet Onix y que, tras avanzar aproximadamente dos kilómetros, el vehículo comenzó a presentar una falla considerable y encendió de manera intermitente el testigo de check engine.

El conductor aseguró que antes de cargar combustible su automóvil no presentaba ninguna anomalía.

"Avanzo muy poquita distancia, dos kilómetros máximo, y el carro empieza a hacer una falla muy considerable. Me regreso y le comento al despachador que es a raíz de la carga que le puse, porque mi carro no estaba fallando absolutamente nada”, explicó.

Martínez Ramos señaló que regresó a la estación para solicitar atención y pedir hablar con un responsable, pero inicialmente, dijo, no recibió una solución.

De acuerdo con su testimonio, uno de los trabajadores le respondió que en ese momento era el encargado y que no podía ofrecerle una alternativa.

El usuario comenzó entonces a grabar imágenes de la bomba donde había cargado gasolina como evidencia de lo ocurrido.

Según su versión, fue en ese momento cuando una persona que portaba una camisa con distintivos de la empresa se acercó y le reclamó por estar grabando.

Martínez Ramos aseguró que tanto esta persona como otro trabajador adoptaron una actitud que él consideró intimidatoria, por lo que solicitó el apoyo de compañeros conductores de plataformas digitales.

Tras la llegada de varias personas al establecimiento, indicó, uno de los despachadores le informó que ya había reportado la situación con un encargado de zona y que acudirían para revisar el caso.

Sin embargo, el automovilista afirmó que pasaron más de dos horas sin recibir una respuesta ni una propuesta para revisar los posibles daños de su vehículo.

También señaló que observó a trabajadores manipulando la bomba y llenando recipientes con combustible, aunque hasta ese momento no se había informado públicamente el resultado de alguna revisión técnica.

Posteriormente, la estación suspendió el despacho de combustible mientras se realizaban revisiones en el establecimiento.

Hasta el momento no se ha determinado oficialmente si la falla del automóvil estuvo relacionada con la gasolina suministrada, ni se ha confirmado que el combustible estuviera contaminado o fuera de especificaciones.

El señalamiento permanece, por ahora, como la denuncia del usuario, a la espera de que una revisión mecánica del vehículo y los análisis correspondientes al combustible permitan establecer qué provocó la falla.

Martínez Ramos sostuvo que su principal inconformidad fue la falta de respuesta inmediata por parte del establecimiento.