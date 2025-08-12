Dejan atrás ferias de regreso a clases y optan por nuevo programa

En lugar de reunir a los comerciantes en un solo lugar, ahora se coloca un cartel en el que se identifica a los locales que ofrecen promociones en útiles

A pocos días del regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha optado por dejar en el pasado las tradicionales Ferias del Regreso a Clases que se realizaban en una sola sede, con orientación, promociones y vigilancia de precios centralizada.

En su lugar, este 2025 ha lanzado una campaña en la que los negocios participantes colocarán cartelones para identificarse como parte del programa, sin una sede común ni eventos presenciales.

Esta nueva modalidad, vigente del 15 al 31 de agosto, permite que cada comercio funcione de manera independiente, dejando atrás el formato de feria que solía reunir a proveedores, padres de familia y representantes de PROFECO en un solo espacio.

La decisión ha generado incertidumbre entre consumidores que, en años anteriores, aprovechaban estos eventos para comparar precios y recibir orientación directamente.

Aunque las oficinas locales de PROFECO permanecen abiertas, no se ha informado con claridad si habrá operativos de verificación de precios o atención especial durante este periodo de compras escolares.

Por ahora, la vigilancia del gasto familiar parece recaer únicamente en los propios padres, quienes deberán recorrer negocio por negocio en busca de las mejores opciones.