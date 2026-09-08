Deja volcadura una mujer lesionada en carretera Monclova

El vehículo dio varias vueltas de campana en el kilómetro 69; cuerpos de rescate trasladaron a la herida en código amarillo.

Una mujer de 35 años resultó lesionada luego de que el automóvil en el que viajaba volcara sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 69, durante la mañana de este lunes.

La unidad circulaba en dirección de Castaños hacia Saltillo cuando uno de sus neumáticos sufrió una ponchadura, situación que ocasionó que la conductora perdiera el control del vehículo.

El automóvil Honda salió de su trayectoria y posteriormente dio varias vueltas de campana hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos. Tras el percance, la mujer permaneció consciente y orientada.

Personas que transitaban por el sector auxiliaron inicialmente a los ocupantes y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para que se revisara a la mujer.

Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio y realizaron la valoración de la afectada, quien presentó un traumatismo leve y una herida en la parte posterior de la cabeza.

La mujer fue trasladada en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS para continuar con su atención médica, mientras su esposo permaneció en el lugar a la espera de la aseguradora y de las autoridades federales.