Deja volcadura un lesionado en la carretera libre a México

El afectado fue trasladado a un hospital de Saltillo tras salirse del camino cuando se desplazaba con dirección a Monterrey.

Un automovilista resultó lesionado luego de salir del camino y volcar mientras circulaba por la carretera libre a México, a la altura del kilómetro 224, cerca del ejido Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 horas de este lunes, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo se desplazaba procedente del Estado de México con dirección a Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, sobre la carpeta asfáltica se encontraba aceite que presuntamente había sido derramado por otro vehículo, cuyo conductor continuó su recorrido sin percatarse de la situación.

Al pasar por el punto, el automovilista perdió el control de la unidad debido a la presencia del aceite, lo que provocó que saliera de la carretera y terminara volcado.

Personal de Bomberos de la estación Derramadero acudió para brindar apoyo, realizar el abanderamiento del sitio y llevar a cabo labores de limpieza y absorción del aceite que permanecía sobre la vialidad.

El conductor fue valorado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital de Saltillo para recibir atención médica, debido a los golpes que presentó. Elementos de la Guardia Nacional también acudieron para tomar conocimiento y elaborar el informe correspondiente.