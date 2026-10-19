Deja una lesionada y huye responsable de choque en Saltillo

Elementos de la Policía Municipal recabaron información para ubicar al guiador de una Suburban que huyó tras el percance vial.

Una mujer resultó lesionada y un automóvil presentó daños luego de que una camioneta Chevrolet Suburban presuntamente ignorara una señal de alto y chocara contra un Volkswagen Jetta en la colonia Bellavista, en Saltillo. Tras el impacto, el conductor de la camioneta se retiró del lugar sin responder por lo ocurrido.

Juan Manuel López Martínez, de 21 años, conducía el Jetta en compañía de su madre, Laura Maribel Martínez Juárez, de 51 años, sobre la calle Pedro Aranda, con dirección hacia Miguel Hidalgo y Costilla.

Al llegar al cruce con José María Morelos y Pavón, la Suburban se atravesó en la trayectoria del automóvil, lo que provocó la colisión. De acuerdo con los datos del percance, el conductor de la camioneta no respetó el señalamiento metálico de alto.

Después del choque, el presunto responsable observó los daños y abandonó el sitio. Otro automovilista intentó seguirlo para evitar que escapara, pero no consiguió alcanzarlo, por lo que se desconocía la dirección que tomó.

Laura Maribel Martínez Juárez presentó diversos golpes, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorarla; sin embargo, la mujer decidió trasladarse a un hospital por sus propios medios.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y recabaron información para dar seguimiento al caso. El conductor de la Suburban quedó pendiente de ser localizado para responder por los daños materiales y las lesiones derivadas del choque.