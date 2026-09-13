Deja un muerto y dos heridos en atropellamiento en Arteaga

Un conductor perdió el control de su camioneta y arrolló a tres personas que se encontraban a un costado de la vialidad.

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron lesionadas luego de que fueran atropelladas sobre la carretera 57, a la altura del tramo conocido como Los Chorros, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres y una mujer descendieron de sus vehículos de carga para tomarse algunas fotografías a un costado de la carretera. De manera repentina, el conductor de una camioneta Volkswagen realizó una maniobra para esquivar a otro vehículo, perdió el control de la dirección y terminó arrollando a las tres personas.

Tras el impacto, uno de los hombres quedó gravemente lesionado y, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, fue declarado sin vida.

Otro de los afectados fue atendido por paramédicos de una ambulancia de Arteaga y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La mujer que los acompañaba permaneció en el lugar, debido a que aparentemente no presentó lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro percance.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron evidencias para determinar cómo ocurrió el atropellamiento. El conductor de la camioneta fue detenido y la unidad quedó asegurada, por lo que será puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica.

Una vez concluidas las diligencias de campo, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y los procedimientos correspondientes.

La circulación en este tramo de la carretera 57 permaneció cerrada durante varios minutos mientras se realizaban las investigaciones y eran retirados del sitio el cuerpo y los vehículos involucrados.