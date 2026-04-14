Deja turismo 1,100 millones de pesos durante Semana Santa

El estado de Coahuila recibió la visita de casi 900 mil turistas a destinos como Parras, Cuatro Ciénegas, Arteaga y Múzquiz

Las vacaciones de Semana Santa y Pascua 2026 dejaron una derrama económica de 1,100 millones de pesos en Coahuila, con la llegada de casi 900 mil visitantes en distintos destinos del estado.

De acuerdo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, los principales puntos turísticos, en especial los Pueblos Mágicos, alcanzaron una ocupación hotelera del 100 por ciento durante los días de mayor afluencia, mientras que el promedio estatal superó el 73 por ciento.

La actividad turística se concentró en destinos como Parras, Cuatro Ciénegas, Arteaga y Múzquiz, donde se registró alta afluencia impulsada por eventos culturales, religiosos y gastronómicos realizados durante el periodo vacacional.

Entre las actividades que atrajeron visitantes destacaron representaciones religiosas, festivales, cabalgatas, rodeos y eventos deportivos, además de la oferta enológica y de naturaleza que caracteriza a la entidad.

Autoridades estatales señalaron que estos resultados se dan en un contexto de promoción turística y operativos de seguridad, en los que participaron más de 10 mil elementos para resguardar a los visitantes.

Tras el cierre de la temporada vacacional, la agenda turística continuará durante abril con eventos en municipios como Saltillo, Torreón, Múzquiz y Ciudad Acuña, con el objetivo de mantener la afluencia de visitantes y la derrama económica en el estado.

Además, Coahuila participará a finales de abril en el Tianguis Turístico México 2026, donde buscará posicionar sus destinos y fortalecer su presencia en el mercado nacional e internacional.