Deja pérdidas a hoteleros de Coahuila incertidumbre por T-MEC

Freno a inversiones por incertidumbre del T-MEC deja pérdidas por 3 mil mdp a hoteleros de Coahuila ante la falta de certeza sobre el acuerdo comercial

La incertidumbre que desde hace más de un año ha generado la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene frenados proyectos de inversión y ampliaciones de empresas en Coahuila, situación que ya provocó una caída de entre el 20 y el 22 por ciento en el turismo de negocios y pérdidas estimadas en 3 mil millones de pesos para el sector hotelero estatal.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien explicó que el impacto comenzó a sentirse desde el año pasado, cuando las empresas empezaron a posponer decisiones de inversión ante la falta de certeza sobre el futuro del acuerdo comercial.

“Desde el año pasado lo estamos padeciendo porque desde ahí empezamos a ver el deterioro”, señaló.

Explicó que el turismo de negocios representa casi el 40 por ciento de la ocupación hotelera en Coahuila, impulsado por la llegada de ejecutivos y empresarios provenientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Grecia y otros países con inversiones en la entidad.

Sin embargo, indicó que la incertidumbre generada por la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a numerosas empresas a detener proyectos de expansión y replantear sus inversiones, reduciendo también la llegada de personal corporativo al estado.

“Esa incertidumbre nos pegó duro porque la gente no sabe si va a invertir, si van a llegar nuevas inversiones o si van a seguir con los proyectos o las ampliaciones”, afirmó.

El empresario señaló que esta situación ha provocado una disminución de entre 20 y 22 por ciento en el turismo corporativo y estimó que, de mantenerse esta tendencia, las pérdidas para la industria hotelera de Coahuila alcanzarán los 3 mil millones de pesos al cierre de este año.

Añadió que el impacto también se refleja en la industria automotriz, donde varios proyectos y pedidos relacionados con nuevos modelos fueron pospuestos, reduciendo la movilidad de ejecutivos, proveedores y personal especializado que tradicionalmente genera una importante ocupación hotelera.

Dávila Rodríguez consideró que mientras persista la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC será difícil recuperar el dinamismo del turismo de negocios, por lo que las empresas deberán adaptarse a escenarios de inversión de corto plazo y explorar nuevos mercados internacionales.

Finalmente, estimó que el panorama podría comenzar a estabilizarse durante 2027, conforme exista mayor claridad sobre las reglas comerciales entre México y Estados Unidos y las compañías retomen sus planes de expansión e inversión.