Deja choque por 'semaforazo' daños en la Zona Centro

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para abanderar el tramo mientras las aseguradoras deslindaban responsabilidades.

Daños en dos vehículos y en los tubos de protección del cruce de las calles Álvaro Obregón y Miguel Ramos Arizpe dejó un accidente registrado la mañana de este viernes en la zona centro.

El percance ocurrió cuando Arturo Suárez Castillo, de 68 años, circulaba hacia Cristóbal Colón por Obregón, a bordo de un Mercury Grand Marquis con matrícula FMY 458 C.

Al llegar al cruce, el automóvil fue impactado en uno de sus costados por un Chevrolet Aveo que se desplazaba hacia Xicoténcatl por Ramos Arizpe. La unidad era conducida por Brayan Alejandro Nuncio Rodríguez, de 22 años.

Después del impacto, ambos conductores señalaron que tenían la luz verde del semáforo, por lo que ninguno aceptó responsabilidad por el accidente.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y se esperaba la llegada de las aseguradoras para buscar un acuerdo por los daños ocasionados.