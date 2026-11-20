Tras el impacto en la calle José María Lafragua, una Mazda subió a la banqueta y chocó contra una barda, mientras su conductor recibió ayuda.

Un accidente entre dos camionetas registrado en el periférico Luis Echeverría Álvarez dejó como saldo a un conductor lesionado y daños materiales de consideración, luego de que ambas unidades colisionaran en el cruce con la calle José María Lafragua.

El percance ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando José Luis Ávila Mata, de 44 años, conducía una Kia Sportage, con placas EWD 175 D, por la lateral del periférico en dirección al poniente.

Al llegar al cruce con José María Lafragua, el conductor realizó una maniobra para girar hacia el sur y terminó impactando en un costado a una Mazda CX7, con matrícula EVY 711 D, que circulaba hacia el oriente.

Trayectoria tras el choque y atención médica

Después del impacto, la Kia Sportage quedó en sentido contrario, mientras que Luis Fernando Coronado, de 27 años, quien conducía la Mazda, perdió el control del volante y subió a la banqueta.

La camioneta Mazda terminó estrellándose contra una barda, por lo que su conductor sufrió diversos golpes. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorarlo y determinaron que no requería traslado hospitalario.

Versión de los conductores y consignación ministerial

Debido a que ambos conductores aseguraron tener la luz verde del semáforo al momento de cruzar, agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y consignaron el caso al Ministerio Público, instancia que realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades.