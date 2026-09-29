Deja alcalde de San Juan de Sabinas el cargo por salud

El Gobierno del Estado brindará acompañamiento institucional al Ayuntamiento para garantizar la continuidad en los servicios públicos.

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, informó al Cabildo su decisión de separarse del cargo por motivos de salud, determinación que previamente comunicó al gobernador de Coahuila y a su equipo de trabajo.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado anunció que brindará acompañamiento institucional al Ayuntamiento durante el proceso, con el propósito de mantener la operación de los servicios públicos y la continuidad de los programas y proyectos municipales.

La administración estatal manifestó respeto a la decisión tomada por el presidente municipal y expresó sus deseos de una pronta recuperación. También señaló que continuará la coordinación con el Ayuntamiento para evitar afectaciones a las familias del municipio.

El relevo temporal de la Presidencia Municipal se realizará conforme a las disposiciones establecidas en la legislación estatal. Una vez que la separación del alcalde quede formalizada, el primer regidor asumiría provisionalmente las funciones correspondientes.

San Juan de Sabinas mantendrá continuidad institucional

El procedimiento continuará con las acciones legales necesarias para definir la situación de la Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas. Durante este periodo, las autoridades estatales mantendrán el acompañamiento institucional al gobierno municipal.

De acuerdo con el comunicado, después de la separación formal del alcalde, corresponderá al Congreso del Estado determinar lo jurídicamente procedente respecto de la Presidencia Municipal.

El Gobierno de Coahuila indicó que este proceso deberá desarrollarse bajo los mecanismos previstos por la legislación aplicable. La finalidad será mantener el orden administrativo y brindar certeza sobre la conducción del Ayuntamiento.

Mientras se resuelve la situación jurídica, el gobierno estatal señaló que se mantendrá la coordinación necesaria para garantizar la prestación de servicios, así como la ejecución de programas y proyectos en beneficio de los habitantes.

La separación de Óscar Ríos Ramírez abre así un procedimiento institucional para definir la conducción temporal y posterior de la administración municipal de San Juan de Sabinas.

El Gobierno de Coahuila reiteró que respetará las determinaciones que correspondan conforme al marco legal y acompañará al Ayuntamiento durante las distintas etapas del proceso.