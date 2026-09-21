Deja accidente vial saldo de tres autos dañados en Saltillo

Una camioneta no cedió el paso al incorporarse y generó una colisión contra una unidad que terminó proyectada contra un auto aparcado.

Una maniobra de incorporación provocó un accidente en el que participaron tres vehículos la mañana de este sábado en el cruce de Alameda Zaragoza y Palacio de Justicia, en la colonia Saltillo 2000.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, Luis Villanueva Rodríguez, de 43 años, conducía una Jeep Grand Cherokee y salió de la calle Palacio de Justicia para dirigirse hacia Nazario Ortiz Garza.

Al incorporarse a Alameda Zaragoza, la camioneta presuntamente no cedió el paso a una Renault Captur que circulaba por esa vialidad, por lo que ambas unidades chocaron.

El Renault era conducido por José Ernesto Ramírez Velázquez, de 29 años. Después del impacto, la Jeep realizó un giro y terminó sobre la banqueta de la calle Palacio de Justicia.

La Renault continuó su desplazamiento y terminó chocando contra un vehículo que se encontraba estacionado, con lo que fueron tres las unidades involucradas en el percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los participantes y determinaron que ninguno presentaba lesiones de consideración. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes.