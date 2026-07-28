Definirán nueva ruta gratuita entre Saltillo y Ramos Arizpe

El edil indicó que implicará una inversión adicional por parte de ambos municipios ya que será necesario adquirir nuevas unidades

Los gobiernos de Ramos Arizpe y Saltillo definirán durante agosto el modelo de movilidad que permitirá integrar el transporte gratuito entre ambos municipios, con el objetivo de que la nueva ruta entre en operación antes de que concluya este año.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que actualmente se analizan dos propuestas: crear una ruta directa que conecte Ramos Arizpe con el sector de Rancho de Peña, o ampliar una de las rutas gratuitas que actualmente opera en Saltillo para extender su recorrido hasta territorio ramosarizpense.

Explicó que ambas opciones serán sometidas a estudios técnicos y de operación para determinar cuál ofrece mejores tiempos de traslado, cobertura y capacidad de atención a los usuarios.

“En agosto tendremos una reunión con los estudios ya concluidos y con el gobernador para tomar la decisión. La intención es que este mismo año quede operando la nueva ruta”, señaló.

Nueva ruta requerirá unidades adicionales

El edil indicó que cualquiera de las alternativas implicará una inversión adicional por parte de ambos municipios, ya que será necesario adquirir nuevas unidades y reforzar las rutas alimentadoras para atender el incremento de pasajeros.

Precisó que, de concretarse el proyecto, estudiantes de instituciones como la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) y la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) podrán trasladarse desde sectores del sur de Saltillo, como Las Teresitas, hasta sus planteles sin costo.

Gutiérrez Merino añadió que el nuevo esquema también podría beneficiar a trabajadores de la industria, ya que algunas empresas analizan sustituir parte de su transporte de personal por las rutas gratuitas, aprovechando la conexión entre ambos municipios.

Transporte rural presenta ajuste en su calendario

En paralelo, informó que el proyecto de transporte rural presenta un ajuste en su calendario debido a que uno de los proveedores no cumplió con los requisitos de seguridad y condiciones de las unidades. No obstante, confió en que durante agosto pueda concretarse la contratación de un nuevo operador para poner en marcha ese servicio.