Defensa de Chad `N´ busca acreditar estrés postraumático

Juez otorga seis meses de investigación complementaria en el caso del imputado Chad `N´ por el triple homicidio en Saltillo.

Chad “N”, imputado por el multihomicidio ocurrido en Saltillo, fue vinculado a proceso este martes y permanecerá en prisión preventiva, mientras su defensa busca acreditar que padece un trastorno de estrés postraumático presuntamente relacionado con su paso por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Durante la audiencia de vinculación, el juez de control Dorian Martínez consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para que el procedimiento penal continúe por los hechos en los que perdieron la vida dos mujeres y un hombre.

Chad compareció esta vez representado por abogados particulares, quienes sustituyeron a la defensa de oficio y presentaron un dictamen psicológico que refiere la existencia de estrés postraumático.

Con ese documento, los abogados intentaron introducir al debate la posibilidad de que la condición psicológica del imputado pudiera tener implicaciones sobre su capacidad para comprender o conducirse conforme a la ley al momento de los hechos, argumento relacionado con una eventual inimputabilidad.

Sin embargo, el dictamen presentado durante la audiencia no fue suficiente para impedir la vinculación a proceso, por lo que Chad continuará sujeto al procedimiento penal.

La defensa solicitó además que el imputado sea sometido lo antes posible a nuevas valoraciones psicológicas y psiquiátricas por especialistas del Centro de Salud Mental, con la intención de incorporar peritajes adicionales a la carpeta.

Los abogados pretenden establecer si la conducta atribuida a Chad pudo estar relacionada con una crisis derivada del trastorno que aseguran padece, planteamiento que deberá ser analizado posteriormente a partir de los estudios especializados y demás elementos incorporados al proceso.

Además de mantener la prisión preventiva, el juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto el Ministerio Público como la defensa podrán presentar nuevos datos de prueba y peritajes.

Con la vinculación a proceso, la causa penal continuará su curso mientras se profundizan las investigaciones y se realizan las evaluaciones solicitadas por la defensa.