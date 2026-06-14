Decomisan nuevo cargamento de combustible sospechoso en Coahuila

Las autoridades mantienen la supervisión permanente en carreteras con el objetivo de detectar y frenar actividades relacionadas con el llamado huachicol

Las acciones de vigilancia en las carreteras de Coahuila continúan dando resultados. Autoridades aseguraron un nuevo camión que transportaba combustible de presunta procedencia irregular, cuando circulaba con dirección hacia la Comarca Lagunera. La unidad fue detectada durante labores de supervisión y posteriormente puesta a disposición de las instancias competentes.

El aseguramiento ocurre días después de otro decomiso similar

Este aseguramiento ocurre apenas unos días después de que se reportara el decomiso de una pipa con características similares, la cual también transportaba combustible bajo sospecha y fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. En ambos casos, las unidades presentaban irregularidades que motivaron la intervención de las autoridades.

Los recientes operativos evidencian el fortalecimiento de la vigilancia en las vías de comunicación del estado, como parte de la estrategia para combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos. Las autoridades mantienen la supervisión permanente en carreteras con el objetivo de detectar y frenar actividades relacionadas con el llamado huachicol, además de garantizar condiciones de seguridad para la población.