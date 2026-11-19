Decomisan 10 kilos de pirotecnia en Ramos Arizpe; habrá más operativos ahora para evitar su venta y prevenir accidentes.

Poco más de 10 kilogramos de pirotecnia fueron decomisados durante un operativo realizado en el mercado de la colonia Santa Fe, al oriente de Ramos Arizpe, donde elementos de Protección Civil y Bomberos, con apoyo de la Policía Preventiva Municipal, detectaron la comercialización de estos artículos prohibidos.

Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos, informó que el aseguramiento forma parte de las acciones preventivas para impedir la venta de materiales pirotécnicos y reducir el riesgo de accidentes, principalmente entre menores de edad.

El funcionario explicó que las revisiones continuarán en mercados establecidos y ambulantes del municipio, mediante recorridos coordinados con la Policía Preventiva Municipal para identificar puntos de comercialización y retirar los productos.

Advirtió que la manipulación de pirotecnia puede provocar lesiones graves debido a la potencia de algunos artefactos, por lo que exhortó a las familias a evitar su compra, especialmente cuando existe la posibilidad de que sean utilizados por niñas, niños y adolescentes.

Como ejemplo de las consecuencias, recordó un accidente ocurrido hace aproximadamente dos años en la comunidad de Cañada Ancha, donde un menor sufrió heridas de gravedad después de que un artefacto pirotécnico estallara cerca de su cabeza.

Sánchez Aguirre relató que el niño fue atendido por los cuerpos de emergencia y trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, falleció días después.

El director señaló que este antecedente demuestra los riesgos que representa la utilización de estos productos, incluso cuando son adquiridos para actividades recreativas o celebraciones familiares.

Ante esta situación, Protección Civil mantendrá la vigilancia en los centros de comercio del municipio para detectar la distribución de pirotecnia y proceder a su aseguramiento cuando corresponda.

Además de los operativos, el funcionario solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar establecimientos o vendedores que ofrezcan artículos pirotécnicos de manera irregular.

Los reportes podrán presentarse ante Protección Civil de Ramos Arizpe, cuyo personal acudirá a verificar la información y, en caso de confirmar la venta, procederá al retiro del material.

Sánchez Aguirre reiteró que la prevención y la participación ciudadana son fundamentales para evitar accidentes relacionados con la pirotecnia, especialmente durante las temporadas en las que aumenta la comercialización de estos productos.