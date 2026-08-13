Decomisan de más de 47 mil litros de combustible

Un operativo de la FGR en el fraccionamiento Hipódromo de Monclova deriva en el aseguramiento de combustible y bombas despachadoras.

La Fiscalía General de la República confirmó el aseguramiento de 47 mil 319 litros de combustible durante un cateo efectuado en un inmueble del fraccionamiento Hipódromo de Monclova, dentro de una investigación por presuntos delitos en materia de hidrocarburos iniciada a partir de una denuncia anónima.

El operativo corresponde a la clausura de la estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida San José y Oriente, hecho reportado previamente en la edición del martes. La autoridad federal ratificó que la intervención se realizó como parte de una carpeta de investigación abierta en Monclova.

Según la FGR, personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila ejecutó la diligencia después de obtener de un juez de control especializado la orden correspondiente para aplicar la técnica de investigación solicitada por el Ministerio Público Federal.

En el cateo participaron agentes de la Policía Federal Ministerial, quienes aseguraron cuatro bombas despachadoras de gasolina, el combustible localizado en el predio, el inmueble intervenido y numerario cuyo monto no fue informado oficialmente.

Investigación derivada de denuncia ciudadana

La dependencia federal precisó que las acciones se originaron en la carpeta de investigación FED/COAH/MONC/0000542/2026, iniciada tras recibir información proporcionada mediante mecanismos de denuncia ciudadana. El combustible quedó bajo resguardo ministerial para continuar las indagatorias.

Durante el despliegue también participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de Protección Civil Municipal, quienes establecieron seguridad perimetral en el sector oriente de Monclova para facilitar las actuaciones ministeriales desarrolladas en el inmueble.

La Fiscalía señaló que el agente del Ministerio Público de la Federación continúa integrando la carpeta para establecer posibles responsabilidades por delitos federales vinculados con hidrocarburos y otras conductas previstas en la legislación aplicable.

Continúan operativos federales en Coahuila

El aseguramiento ocurre en el contexto de operativos federales orientados al combate del robo, almacenamiento y comercialización ilícita de combustibles en diversas entidades del país, incluido Coahuila, donde se mantienen acciones permanentes de vigilancia e investigación.

La institución recordó que permanecen habilitadas las líneas telefónicas de denuncia anónima en Monclova y en el resto del estado, así como el correo electrónico institucional para reportar posibles delitos federales durante las 24 horas de los 365 días del año.

La FGR sostuvo que estas diligencias forman parte de su estrategia permanente de investigación y persecución de delitos federales, particularmente aquellos relacionados con hidrocarburos y actividades ilícitas que impactan la seguridad y la economía regional.