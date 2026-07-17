Decomisan contrabando y marihuana en carretera Saltillo-Zacatecas

Tras el hallazgo, los productos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que dará seguimiento a las investigaciones

Un operativo encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial permitió el aseguramiento de un cargamento de presunto contrabando y droga que era transportado en un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas. En las acciones participaron también efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Realizan inspección en autobús de pasajeros

La inspección se llevó a cabo a la altura del kilómetro 310+410, en las inmediaciones del ejido Las Colonias, donde fue revisada una unidad de la línea Ómnibus de México.

Durante la intervención, las autoridades localizaron dos cajas con un total de 60 mil cigarrillos de la marca Time, así como dos paquetes que contenían aproximadamente dos kilogramos de hierba con características similares a la marihuana.

Investigación queda en manos del Ministerio Público Federal

Tras el hallazgo, los productos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para establecer el origen de la mercancía y deslindar responsabilidades. Las autoridades informaron que, derivado de este aseguramiento, no se registraron personas detenidas.