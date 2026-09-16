Decomisan armas y más de 200 cartuchos en Saltillo

Durante las acciones fueron detenidos Antonio Gabriel “N” y Dulce Briseida “N”, quienes viajaban en un automóvil Porsche negro

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un operativo en Saltillo que derivó en el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y más de 200 cartuchos, como parte de una investigación relacionada con el traslado de armamento.

Detienen a dos personas en la carretera Saltillo-Zacatecas

Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre sobre la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido Las Colonias.

Durante las acciones fueron detenidos Antonio Gabriel “N” y Dulce Briseida “N”, quienes viajaban en un automóvil Porsche negro, con placas de Georgia, Estados Unidos, que llevaba un remolque cerrado.

Aseguran armas, cargadores y más de 200 cartuchos

Entre lo asegurado se encuentra un arma larga tipo “Cuerno de Chivo” calibre 7.62 x 39 milímetros, una pistola Pietro Beretta calibre .25, cargadores y cartuchos de diferentes calibres. Los detenidos, las armas, municiones y vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y destino.