Decomisan armas y más de 200 cartuchos en Saltillo

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un operativo en Saltillo que derivó en el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y más de 200 cartuchos, como parte de una investigación relacionada con el traslado de armamento.
Detienen a dos personas en la carretera Saltillo-Zacatecas
Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre sobre la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido Las Colonias.
Durante las acciones fueron detenidos Antonio Gabriel “N” y Dulce Briseida “N”, quienes viajaban en un automóvil Porsche negro, con placas de Georgia, Estados Unidos, que llevaba un remolque cerrado.
Aseguran armas, cargadores y más de 200 cartuchos
Entre lo asegurado se encuentra un arma larga tipo “Cuerno de Chivo” calibre 7.62 x 39 milímetros, una pistola Pietro Beretta calibre .25, cargadores y cartuchos de diferentes calibres. Los detenidos, las armas, municiones y vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y destino.