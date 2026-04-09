Decomisan 100 kg de marihuana en operativo en Coahuila

Mandos policiales indicaron que este decomiso es resultado de la intensificación de los operativos preventivos en las carreteras de Coahuila

Un cargamento de aproximadamente 100 kilogramos de marihuana fue asegurado por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Castaños, Coahuila, durante un operativo de vigilancia realizado la noche del martes en los accesos de la localidad, donde además se logró la detención del conductor de una camioneta pick up utilizada para el traslado del enervante.

La intervención ocurrió en uno de los filtros de seguridad instalados de manera permanente en la región Centro, como parte de las acciones para inhibir el trasiego de drogas en carreteras estatales. De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes detectaron una unidad que circulaba en actitud sospechosa, por lo que procedieron a marcarle el alto para realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión, los elementos localizaron múltiples paquetes rectangulares envueltos con cinta canela, los cuales estaban ocultos bajo chatarra, bolsas de basura y escombro dentro del área de carga del vehículo. Además, parte del cargamento se encontraba escondido en el recubrimiento plástico de la caja, lo que evidenciaba un intento por evadir la detección.

El peso total de la droga asegurada fue estimado en alrededor de 100 kilogramos, lo que representa un golpe significativo contra las operaciones del narcotráfico en esta zona del estado. Tras el hallazgo, el conductor fue detenido en el lugar y trasladado bajo un dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de la autoridad federal.

Refuerzan operativos contra el trasiego de droga

Tanto la droga como la camioneta quedaron aseguradas y bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud. Las autoridades no han revelado, hasta el momento, la identidad del detenido ni su posible vinculación con alguna organización criminal.

Mandos policiales indicaron que este decomiso es resultado de la intensificación de los operativos preventivos en las carreteras de Coahuila, particularmente en la Región Centro, considerada un punto estratégico para el tránsito de mercancías ilícitas.

Explicaron que los filtros de revisión han permitido detectar movimientos irregulares y reforzar la presencia de seguridad en puntos clave, con el objetivo de blindar la zona y reducir la incidencia de delitos relacionados con el narcotráfico.

Llamado a la denuncia ciudadana

Las autoridades exhortaron a la población a colaborar mediante el uso de líneas de emergencia y denuncia anónima, a fin de reportar cualquier actividad sospechosa en sus comunidades. Señalaron que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las acciones de seguridad y prevenir el ingreso de sustancias ilícitas.

Este aseguramiento se suma a otros operativos recientes en la región, en los que corporaciones estatales y federales han logrado interceptar cargamentos ilegales, reflejando una estrategia sostenida para combatir el tráfico de drogas en Coahuila.

Finalmente, se reiteró que las acciones de vigilancia continuarán de manera permanente en los principales accesos carreteros, con el fin de mantener la seguridad en la entidad y evitar que grupos delictivos utilicen estas rutas para sus operaciones.