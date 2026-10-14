Declaran el rodeo como patrimonio cultural intangible de Coahuila

Esta tradición forma parte de la historia del norte de México y mantiene un arraigo especial en Coahuila, donde fortalece el desarrollo comunitario

El Congreso del Estado aprobó el decreto mediante el cual se declara “El Rodeo” como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila, con el objetivo de preservar y reconocer una de las tradiciones ecuestres más representativas de las familias coahuilenses.

La iniciativa, presentada por el diputado Guillermo Ruiz Guerra y respaldada por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios “Alianza Coahuila”, reconoce al rodeo no solo como una disciplina deportiva o un espectáculo, sino como una manifestación cultural que reúne conocimientos, prácticas, habilidades y tradiciones ecuestres transmitidas de generación en generación.

Esta tradición forma parte de la historia del norte de México y mantiene un arraigo especial en Coahuila. Sus orígenes están vinculados con las labores ganaderas y las habilidades de los vaqueros en la monta, el lazo, la doma y el trabajo con el ganado, actividades que con el tiempo se consolidaron también como una disciplina competitiva.

Durante las últimas décadas, el rodeo ha adquirido una importante presencia en distintos municipios de Coahuila, donde se realizan exhibiciones, competencias y eventos ecuestres como parte de ferias y celebraciones. Entre ellos se encuentran Saltillo, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, General Cepeda, San Buenaventura, Castaños, Piedras Negras y Sabinas.

Asimismo, se destacó la importancia de estos eventos para el turismo y la economía local, así como el impulso que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha brindado al rodeo y a las tradiciones que forman parte de la identidad de Coahuila.

Con esta declaratoria se promueve la protección del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la identidad regional y la promoción de actividades que generan desarrollo comunitario y derrama económica para el estado.