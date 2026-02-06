Declara Coahuila estar listo para Polos de Desarrollo Económico

Estos polos consisten en zonas territoriales delimitadas que cuentan con infraestructura preparada, beneficios fiscales y facilidades administrativas

Con proyectos listos para detonar los incentivos a la inversión, una relación económica directa con Texas y Arizona, y estabilidad laboral reconocida por el sector industrial, el Gobierno de Coahuila se declaró preparado para recibir los Polos de Desarrollo del Gobierno de México, en un momento clave para la reconfiguración productiva del país y la relocalización de empresas hacia el norte.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el estado ya cumplió con la documentación y los requisitos solicitados por la Secretaría de Economía federal para la instalación de dos Polos de Desarrollo, uno en la Región Carbonífera y otro en la región Centro-Desierto, por lo que se está a la espera de la autorización formal para su arranque.

De acuerdo con el mandatario estatal, ambos polos ya cuentan con interés empresarial en etapa avanzada, con al menos dos proyectos en proceso, lo que permitiría detonar inversión, empleo y diversificación productiva en zonas estratégicas del estado.

Relación directa con Texas y Arizona fortalece el atractivo económico

El gobernador Manolo Jiménez Salinas subrayó que Coahuila mantiene la relación más sólida de México con Estados Unidos, particularmente con Texas, entidad que, de operar como país, sería la sexta economía más grande del mundo, además de una agenda activa con Arizona, estado clave en el desarrollo de la industria de semiconductores.

En este contexto, explicó que Coahuila ha sostenido gestiones continuas con universidades, ferias industriales y autoridades estadounidenses para diversificar su base económica, históricamente vinculada a la industria automotriz, minera y acerera, incorporando sectores tecnológicos de alto valor agregado.

¿Qué son los Polos de Desarrollo Económico anunciados por el Gobierno de México?

Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, también conocidos por sus siglas PODECOBI, son una estrategia federal del denominado Plan México destinada a promover el crecimiento económico, atraer inversión nacional y extranjera y generar empleo en regiones seleccionadas del país.

Estos polos consisten en zonas territoriales delimitadas que cuentan con infraestructura preparada, beneficios fiscales y facilidades administrativas, con el objetivo de fomentar actividad productiva, encadenamientos industriales y desarrollo regional.

La política busca ordenar el desarrollo industrial, integrar actividades como manufactura, servicios, tecnología y logística, y generar condiciones de bienestar social (incluyendo vivienda, educación y servicios de salud) cerca de las fuentes de empleo, evitando el crecimiento urbano desordenado.

Coahuila forma parte del programa con polos proyectados en la Región Carbonífera y la Región Centro-Desierto, que buscan aprovechar la infraestructura industrial existente y la proximidad con Estados Unidos para atraer empresas estratégicas al estado.

¿Qué incentivos ofrece el Gobierno de México para la instalación de empresas?

Para hacer atractivo invertir dentro de los Polos de Desarrollo, el gobierno federal ha establecido estímulos y beneficios fiscales y administrativos, entre los cuales destacan:

Beneficios fiscales

Deducción inmediata del 100 % del monto invertido en activos fijos nuevos relacionados con la actividad productiva dentro del polo, lo que permite que las empresas recuperen rápidamente el gasto de capital.

del monto invertido en activos fijos nuevos relacionados con la actividad productiva dentro del polo, lo que permite que las empresas recuperen rápidamente el gasto de capital. Deducciones adicionales del 25 % por gastos en capacitación de personal o inversión en innovación tecnológica, lo que incentiva desarrollo de capital humano y la incorporación de tecnología avanzada.

Otros incentivos asociados

Facilidades administrativas, incluyendo coordinación interinstitucional para agilizar permisos y trámites, lo que reduce la burocracia para los inversionistas.

Infraestructura enfocada, con servicios básicos (energía, agua, carreteras, telecomunicaciones) y espacios diseñados para actividad productiva.

Respaldo intergubernamental, con participación de secretarías como Economía, Hacienda y demás entes federales, estatales y municipales para facilitar la instalación de nuevas operaciones.

Estos estímulos están pensados para aplicarse a inversiones que se realicen después de la aprobación del polo y cumplen ciertos requisitos fiscales y operativos, como estar al corriente en obligaciones tributarias y tener proyectos con enfoque en capacitación o innovación.

¿Qué se espera lograr con esta estrategia?

Los Polos de Desarrollo Económico buscan:

Generar empleo formal, especialmente en sectores de alto valor agregado como manufactura, tecnología, semiconductores, logística y servicios.

Atraer inversión nacional y extranjera, con incentivos competitivos frente a otros países de la región.

Fortalecer cadenas productivas locales y sustitución de importaciones.

Promover desarrollo regional ordenado e integral, integrando vivienda y servicios con actividad productiva.

En conjunto, la estrategia busca apoyar la reconfiguración industrial de México y aprovechar su posición geográfica para competir en cadenas productivas clave a nivel global.