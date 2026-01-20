Decide comunidad escolar mejoras en primaria México

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, explicó que el programa busca atender necesidades reales de cada escuela a partir de las decisiones internas

Más de 190 estudiantes de la primaria México, ubicada en la colonia Santa Fe, en Ramos Arizpe, se beneficiaron con apoyos para mejorar las condiciones del plantel, como parte del arranque del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, impulsado de manera conjunta por el Estado y el Municipio.

La intervención incluyó la entrega de material para infraestructura escolar, entre ellos un sistema de sonido, pintarrones y bultos de cemento, insumos que fueron definidos por la comunidad educativa, integrada por directivos, docentes y madres y padres de familia.

Programa prioriza decisiones de cada comunidad escolar

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que el programa busca atender necesidades reales de cada escuela, a partir de las decisiones internas de los planteles, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas.

Aplicación directa y eficiente de recursos

Durante la entrega, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que este esquema permite que los recursos públicos se apliquen de forma directa, evitando obras innecesarias y priorizando acciones que impactan en el aprendizaje y la convivencia escolar.

Montos y alcances de los apoyos

El secretario de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche, detalló que el programa contempla apoyos en especie por un monto de hasta 50 mil pesos para escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

Estos recursos pueden destinarse a material didáctico, material deportivo o mejoras básicas de infraestructura, de acuerdo con lo que determine cada comunidad educativa.

Apoyos para nivel superior

En el caso de instituciones de nivel superior, los apoyos son mayores y también se entregan en especie, bajo el mismo principio de participación y elección local.