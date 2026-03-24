Deben reevaluar distribución de fondos a Universidades: Pimentel

Por: Irene Zapata 23 Marzo 2026, 22:38 Compartir

El rector señaló que el presupuesto elaborado por el Poder Legislativo no corresponde a los indicadores que tiene la UA de C

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Luego de señalar que los recursos para las universidades deberían entregarse conforme a la productividad de las instituciones, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, señaló la necesidad de que se reconsidere una mejor manera de distribución de los recursos como el Fondo de Aportaciones Múltiples, destinado a infraestructura educativa, que pasó de casi 80 millones de pesos el año pasado a 17 millones para 2026. “No creen en las Universidades a nivel federal, y nos dieron muy poca lana, pero yo no quiero que quede ahí el tema ni nada más estarnos quejando, sino qué tenemos qué hacer con lo que tenemos y como podemos insistir para tener más recursos”. Dijo que en las próximas semanas tendrá una reunión con el Subsecretario de Educación Superior y con el Director General de Educación Superior Universitaria para la gestión de recursos extraordinarios para complementar las necesidades de la UA de C. “Pero también lo importante es ir a llevarle la información al Subsecretario de qué necesidades tenemos, pero qué hemos hecho, hay que llevar resultados, eso debe ser parte importante para demostrar que la Universidad con menos ha hecho más, pero que puede hacer si le apostamos los recursos de manera específica donde se requieran”. También mencionó que el presupuesto elaborado por el Poder Legislativo no corresponde a los indicadores que tiene la UA de C, pues de lo contrario deberían haber recibido por lo menos el doble de recursos. “Por ahí había quejas de algunas Universidades porque dos o tres Universidades allá en el sur les dieron mucha lana con pocos resultados, pero bueno, así lo distribuyeron ellos, nosotros no podemos estar quejándonos de lo que no tenemos sino cómo poder hacer para poder gestionar mejores recursos”.