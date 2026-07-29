De cuidar un perro a crear un hotel para 60 mascotas

Hace ocho años cuidó el perro de una tía; hoy dirige un hotel canino con capacidad para 60 mascotas, genera empleos y fomenta la tenencia responsable.

Lo que comenzó como un trabajo de verano para mantenerse ocupado durante las vacaciones, se convirtió en un hotel canino que cada semana recibe decenas de mascotas y que ha encontrado en la educación de los perros —y de sus dueños— su principal diferencia.

A los 15 años, Jorge Evelio González Berlanga aceptó cuidar el perro de una tía. Después llegaron los de otros familiares, luego los de vecinos y, sin darse cuenta, el patio de su casa terminó lleno de perros que ya ni siquiera conocía.

“Ahí fue cuando dije que aquí había algo”, recuerda el joven de 23 años, quien decidió dejar la carrera de Administración que cursaba en Monterrey para regresar a Saltillo y apostar por un negocio que seguía creciendo.

A ocho años de distancia de ese trabajo de verano, Casa Canina cuenta con más de mil 500 metros cuadrados, ocho áreas de convivencia y una capacidad para recibir hasta 60 perros durante las temporadas vacacionales, cuando la demanda prácticamente obliga a duplicar el personal.

Sin embargo, el objetivo del lugar va mucho más allá de ofrecer hospedaje.

Además de guardería, estética, entrenamiento y estancia temporal, el espacio funciona como un centro de socialización para perros que presentan problemas de convivencia, ansiedad o miedo.

Jorge explica que gran parte del trabajo consiste en integrar a los nuevos perros con otros que ya dominan la convivencia, permitiendo que sean ellos mismos quienes les enseñen límites y comportamientos adecuados.

“Siempre digo que aquí somos una escuela para todos, tanto para perros como para personas”, afirma.

Asegura que uno de los principales problemas es que muchos propietarios desconocen el comportamiento de sus mascotas y suelen confundir el estrés o el miedo con actitudes normales.

Por ello, además de trabajar con los animales, dedican tiempo a orientar a los dueños sobre cómo mejorar la convivencia en casa y entender el lenguaje corporal de sus perros.

El crecimiento del negocio también ha cambiado el perfil de sus clientes.

Aunque durante las vacaciones la ocupación aumenta considerablemente, cada vez es más común, que las familias lleven a sus mascotas durante algunas horas mientras trabajan, asisten a un evento o buscan que convivan con otros perros para mejorar su comportamiento.

Lo que comenzó con un solo perro prestado hace ocho años, hoy se ha convertido en un negocio que recibe entre 20 y 30 perros cada día y que, en temporada alta, llega a hospedar hasta 60 huéspedes de cuatro patas.