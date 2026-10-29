Darán oportunidad a ponerse al corriente con predial

El Cabildo de Saltillo, autorizó por unanimidad un estímulo fiscal que permitirá pagar únicamente un peso de recargos por año de adeudo en el impuesto predial

Con la finalidad de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de adeudos municipales antes de concluir el año, el Cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, autorizó por unanimidad un estímulo fiscal que permitirá pagar únicamente un peso de recargos por cada año de adeudo en el impuesto predial. Este beneficio estará disponible del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2026.

La medida también se extenderá a otros conceptos municipales, entre ellos el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, mercados, servicios de tránsito, establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, licencias de anuncios publicitarios, ocupación de la vía pública y sanciones administrativas y fiscales.

Durante la misma sesión, los integrantes del Cabildo avalaron los informes financieros de septiembre y del tercer trimestre del año, además de diversos dictámenes relacionados con el desarrollo urbano de la ciudad.

En otro punto de la reunión, y con motivo del Día Municipal de las Personas de Talla Pequeña, Javier Díaz reiteró el compromiso de su administración de fortalecer la inclusión y garantizar mayores oportunidades para todos los sectores de la población.

Por su parte, Cynthia Molano Serna, presidenta de Gente Pequeña en Coahuila A. C., destacó que Saltillo fue el primer municipio del país en reconocer oficialmente esta fecha, convirtiéndose en un referente en la promoción de los derechos y la participación laboral de las personas de talla pequeña.