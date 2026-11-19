El alcalde de Ramos Arizpe confirmó que el DIF acompañará a los sobrevivientes, incluido el niño de 12 años que resultó herido

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe brindará apoyo económico y psicológico a los sobrevivientes de la familia atacada a balazos en Galeana, Nuevo León, donde un padre y dos de sus hijos fueron asesinados, confirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El presidente municipal informó que el Ayuntamiento y el Sistema DIF mantienen comunicación con familiares de las víctimas para coordinar la asistencia, que incluye recursos para gastos funerarios, traslado de los cuerpos y trámites legales.

Entre las personas que recibirán acompañamiento se encuentra Raúl, de 12 años, quien resultó lesionado durante el ataque armado en el que murieron su padre, José Raúl, de 35 años, y sus hermanos Diana Monserrat, de 7, y Josué, de 17.

Gutiérrez Merino aseguró que el menor contará con apoyo económico y atención psicológica, mediante la intervención de personal del DIF Municipal y otras dependencias del Ayuntamiento.

El alcalde explicó que desde las primeras horas posteriores a la agresión se estableció comunicación con integrantes de la familia para conocer sus necesidades y facilitar las gestiones necesarias para trasladar los cuerpos desde Nuevo León hasta Ramos Arizpe.

Señaló que las autoridades municipales han mantenido contacto con una hermana y una sobrina de las víctimas, quienes participan en la coordinación de los apoyos.

Durante la entrevista, el edil fue cuestionado sobre las declaraciones de familiares que, durante el velorio, aseguraron que todavía no habían sido contactados por el municipio.

En respuesta, sostuvo que la comunicación se realizó con otros integrantes de la familia y que ya se habían proporcionado apoyos, aunque reconoció que existen varios familiares involucrados en las gestiones.

También explicó que los trámites legales en Nuevo León complicaron inicialmente la entrega y el traslado de los cuerpos, situación que, de acuerdo con la información que recibió, había comenzado a resolverse.

El presidente municipal señaló que la familia cuenta con un espacio en el panteón San Ignacio, donde está previsto que las tres víctimas sean sepultadas la tarde del jueves.

Agregó que el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, también ha establecido comunicación con los familiares y proporcionado asistencia.

La agresión ocurrió durante la madrugada del lunes en una vivienda de la comunidad de Boca del Refugio, municipio de Galeana, Nuevo León, de donde era originaria la familia que actualmente residía en Ramos Arizpe.

Los cuerpos de José Raúl, Diana Monserrat y Josué fueron trasladados a Ramos Arizpe, donde se realizan los servicios funerarios en las capillas San Ángel, ubicadas en el sector Plan de Guadalupe.

Gutiérrez Merino manifestó que acudirá a acompañar a los deudos y reiteró que el municipio mantendrá el respaldo a los sobrevivientes, particularmente al menor lesionado, durante su proceso de recuperación.

El alcalde reconoció que ninguna ayuda económica puede compensar la pérdida de tres integrantes de una misma familia, pero aseguró que las autoridades municipales continuarán proporcionando asistencia a quienes resultaron afectados por la tragedia.