Danzantes de rinden homenaje al Santo Cristo en Saltillo

Danzantes de Saltillo y Coahuila rinden homenaje al Santo Cristo con bailes tradicionales en el centro, como agradecimiento por milagros recibidos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Como parte de las festividades en honor al Santo Cristo de la Capilla, danzantes provenientes de distintos puntos de Saltillo y otras regiones de Coahuila se congregaron en el centro histórico para rendir homenaje mediante sus danzas tradicionales, en señal de agradecimiento por los milagros que, aseguran, les ha concedido esta venerada imagen.

Entre los grupos participantes se encuentra una compañía originaria del municipio de General Cepeda, la cual, al igual que otros conjuntos de danza, ofreció su presentación frente a la catedral como parte de una promesa cumplida por favores recibidos.

"Venimos cada año porque el Santo Cristo nos ha ayudado en momentos difíciles.

Esta danza es una forma de agradecerle y también de compartir la fe con los demás", expresó uno de los integrantes del grupo de General Cepeda.

A ellos se sumó un conjunto de danzantes del ejido La Encantada, quienes señalaron que preparan su participación desde meses antes. "Es una tradición que viene desde nuestros abuelos. Nosotros seguimos el ejemplo porque el Santo Cristo ha estado presente en nuestras vidas y en nuestras luchas familiares", compartió una mujer que participa junto con sus hijos en la danza.

También arribaron danzantes de Ramos Arizpe, quienes destacaron la importancia de mantener vivas estas expresiones de fe.

"Nosotros prometimos venir a bailar cada año mientras tengamos salud, porque mi hermano superó una enfermedad muy grave gracias a la intercesión del Santo Cristo", señaló otro participante.

Las danzas no solo forman parte del fervor religioso, sino que también buscan alegrar y acompañar a los cientos de fieles que acuden diariamente a las misas programadas en el marco de esta tradicional celebración. Con trajes coloridos, sonajas y tambores, los danzantes recorren las principales calles cercanas a la catedral, generando un ambiente de fiesta y devoción.

Esta expresión cultural y espiritual se ha mantenido viva por generaciones, y cada año se fortalece con la participación de nuevas agrupaciones que, impulsadas por la fe, hacen de la danza una ofrenda al Santo Cristo de Saltillo.

"Es un cansancio bonito, porque sabemos que cada paso es por algo que hemos recibido.

Es nuestro modo de decir 'gracias'", concluyó un joven danzante de la colonia Mirasierra, quien participa desde hace cinco años.