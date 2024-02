 Daños en el templo de San Judas Tadeo, causa dolor a fieles

La noche del lunes 19 de febrero un sujeto reportado como en estado tóxico entró al templo de San Judas Tadeo ubicado en la calle Maclovio Herrera y Fragua de la zona centro de la ciudad de Saltillo, y destruyo imágenes y figuras religiosas entre ellas, la del santo de los casos imposibles.

Pero, la buena noticia es que la figura original está resguardada y apenas tenía dos años en el lugar.

Fue un momento de locura que el sujeto acabó con la figura religiosa, además de entrar a la fuerza al templo, por lo que los daños traducidos a pesos son considerables, dicho por el mismo rector de San Judas Tadeo el padre Carlos Campos son daños que ascienden a los 250,000 pesos.

Por su parte, el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González dijo que se va a actuar legalmente en contra de esta persona, y que lo que hizo fue un pecado además de delito, pero no un sacrilegio, porque no tomó los objetos considerados como sagrados como lo es la hostia o el cáliz entre otros, y no robó nada lo que sí hizo fue destruir las imágenes.

