Daños a biciestacionamiento indigna a colectivos ciclistas

El biciestacionamiento metálico colocado en la calle Victoria de Saltillo por el colectivo Transporte Digno Saltillo sufrió daños ocasionados por automovilistas

A tan solo unos días de haber sido instalado, el biciestacionamiento metálico colocado en la calle Victoria de Saltillo por el colectivo Transporte Digno Saltillo sufrió daños ocasionados por automovilistas, situación que generó molestia e indignación entre usuarios y defensores de la movilidad sustentable.

El estacionamiento, que había sido donado por un seguidor del colectivo e instalado con recursos y trabajo ciudadano, formaba parte de una estrategia para impulsar infraestructura ciclista y garantizar espacios seguros para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte en la capital coahuilense.

“Banda, otro carrocentrista ya se chingó el biciestacionamiento metálico. De veras que por eso no progresamos”, señaló Transporte Digno Saltillo en sus redes sociales, donde compartieron imágenes del daño y lamentaron que el esfuerzo ciudadano fuera afectado en tan poco tiempo.

La agrupación subrayó que este tipo de infraestructura es vital para promover el derecho a la movilidad y fomentar el uso de la bicicleta en Saltillo, y recordó que, pese a los esfuerzos ciudadanos, la ciudad sigue enfrentando una fuerte cultura del automóvil que dificulta avanzar hacia un desarrollo más sustentable.

El biciestacionamiento había sido inaugurado con entusiasmo apenas unos días antes en la zona de Estación Libertad, como parte de una red que busca ampliarse en distintos puntos estratégicos del Centro Histórico.

Los colectivos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se implementen medidas de protección y vigilancia que garanticen la permanencia de esta infraestructura, al tiempo que insistieron en la necesidad de fortalecer políticas públicas que prioricen a peatones y ciclistas.