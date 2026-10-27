Dañan mobiliario recién instalado en Ramos Arizpe

Las intervenciones en plazas públicas incluyen instalación de pasto sintético, juegos infantiles, nuevas luminarias y mejoramiento de banquetas

Mobiliario recién instalado en algunas plazas públicas de Ramos Arizpe ya presenta daños, pese a los trabajos de rehabilitación que se realizan para recuperar espacios recreativos y deportivos en distintos sectores del municipio.

Las afectaciones motivaron un llamado del alcalde Tomás Gutiérrez Merino para que los vecinos participen en la conservación de las instalaciones y reporten cualquier acto que perjudique el equipamiento comunitario, adquirido con recursos provenientes de los impuestos ciudadanos.

Supervisan trabajos en la plaza Armillita

El señalamiento surgió durante la supervisión de la plaza Armillita, en la colonia Analco I, donde avanzan los trabajos de mejoramiento previos a su entrega a las familias del sector. En el recorrido también participó el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón.

Las intervenciones en plazas públicas incluyen instalación de pasto sintético, juegos infantiles, nuevas luminarias y mejoramiento de banquetas, mientras que en las canchas de usos múltiples se sustituyen lámparas por tecnología LED y se realizan trabajos de pintura, rehabilitación de rejas y reparación de bardas y accesos.

Piden cuidar las instalaciones y reportar daños

Gutiérrez Merino destacó que la recuperación de estos espacios se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para ampliar las áreas destinadas a la convivencia familiar y la práctica deportiva.

“Estamos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para que más familias cuenten con plazas y áreas deportivas dignas, seguras y en buenas condiciones”, señaló.

La rehabilitación continuará en otros sectores de Ramos Arizpe, mientras la plaza Armillita se prepara para su próxima entrega. El Ayuntamiento pidió a los habitantes cuidar las instalaciones y denunciar daños para evitar el deterioro prematuro de las obras.