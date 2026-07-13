Dan último adiós a fallecido de explosión en vulcanizadora

Las investigaciones sobre las causas que originaron la explosión continúan a cargo de la Fiscalía del Estado, mientras familiares y vecinos asimilan la tragedia

Entre muestras de dolor, familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron este domingo a Gilberto Antonio Ramos Hernández, de 31 años, quien perdió la vida tras la explosión registrada el pasado viernes en una vulcanizadora de la colonia Antonio Cárdenas.

Luego de los servicios funerarios, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón Jardín del Arcángel, ubicado al nororiente de Saltillo, donde el trabajador recibió cristiana sepultura en compañía de decenas de personas que acudieron a darle el último adiós.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, el accidente ocurrió la tarde del viernes en una vulcanizadora ubicada en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa.

Gilberto caminaba junto a su compañero Omar Reyes Ramírez, de 35 años, ambos trabajadores de la empresa Kolon, cuando se dirigían al punto donde abordarían el transporte de personal que los llevaría a su centro de trabajo.

La fuerza de la explosión proyectó a Gilberto aproximadamente 30 metros, provocándole lesiones que le causaron la muerte de manera instantánea.

En tanto, Omar Reyes resultó con múltiples fracturas y quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que permanece hospitalizado en la Clínica 2 del IMSS, donde continúa recibiendo atención médica.

Las investigaciones sobre las causas que originaron la explosión continúan a cargo de la Fiscalía General del Estado, mientras familiares y vecinos aún intentan asimilar la tragedia que conmocionó a la colonia Antonio Cárdenas y a la comunidad laboral de la empresa donde ambos prestaban sus servicios.