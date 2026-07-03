Dan obreros de AHMSA plazo al 15 de julio y amenazan protestas

Alrededor de dicha fecha deberá publicarse la convocatoria para la subasta, lo que representaría un paso decisivo para concretar la venta de los activos.

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El presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., Julián Torres Ávalos, informó que los extrabajadores acordaron esperar hasta el próximo 15 de julio para que sea publicada la convocatoria de venta de Altos Hornos de México (AHMSA), pero advirtió que, de no concretarse ese paso, iniciarán acciones de protesta para exigir que el procedimiento concursal deje de retrasarse.

Al término de la asamblea informativa que cada miércoles realiza la organización en la plaza principal de Monclova, el dirigente explicó que la determinación fue respaldada por los asistentes, quienes conocieron los resultados de la comisión que viajó recientemente a la Ciudad de México para solicitar la intervención de autoridades federales en el proceso de venta de la siderúrgica.

La fecha establecida no es un capricho de los trabajadores, explicó Torres Ávalos, quien dijo que se reunió con el síndico de la subasta, Victor Manuel Aguilera Gómez, quien le indicó que para ese día la convocatoria para la enajenación de la siderúrgica monclovense ya debería estar publicada.

El representante obrero reconoció que la fecha es fijada por la jueza, pero en base a los tiempos que según dijo el síndico se tienen programados, deberá quedar el 15 de julio.

Torres Ávalos señaló que el principal acuerdo fue mantener la espera hasta la fecha que les indicó el síndico del concurso mercantil. Explicó que, de acuerdo con la información recibida, alrededor del 15 de julio deberá publicarse la convocatoria para la subasta de la empresa, lo que representaría un paso decisivo para concretar la venta de los activos de AHMSA.

Venta de AHMSA depende de que se publique la convocatoria

El dirigente informó que durante su estancia en la Ciudad de México entregaron oficios al juzgado que lleva el concurso mercantil y distribuyeron copias en la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, el Senado de la República, la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General de la República.

Indicó que, aunque no fueron recibidos por los titulares de esas dependencias, sí sostuvieron encuentros con sus asistentes, a quienes expusieron la situación que enfrentan miles de trabajadores afectados por el cierre de AHMSA y solicitaron la intervención institucional para evitar nuevos retrasos en el proceso judicial.

Explicó que el objetivo de esas gestiones fue pedir a las autoridades federales que impulsen el avance del procedimiento concursal, ya que la venta de la siderúrgica representa la posibilidad de que los extrabajadores puedan recuperar parte de las prestaciones y salarios que permanecen pendientes desde el inicio de la crisis de la empresa.

Torres Ávalos afirmó que las expectativas son favorables, ya que el síndico les manifestó que los tiempos procesales permiten esperar la publicación de la convocatoria durante la primera quincena de julio. No obstante, dejó claro que la organización no aceptará una nueva prórroga.

“Vamos a esperar hasta el día 15. Si para entonces no está publicada la convocatoria, tomaremos acciones de protesta para exigir que esto ya no se retrase más”, expresó el dirigente durante la reunión con los trabajadores.

Añadió que las manifestaciones todavía no han sido definidas, aunque precisó que la organización acordará en los próximos días el tipo de movilización que realizará. Señaló que existe consenso entre la base para emprender acciones de resistencia civil si las autoridades incumplen nuevamente con los plazos anunciados.

Empresas mantienen pausa para retirar equipos de la acerera

Durante la asamblea, Julián Torres Ávalos también informó sobre los avances en las negociaciones con empresas propietarias de maquinaria instalada dentro de AHMSA, particularmente las relacionadas con montacargas y equipo industrial.

Explicó que durante la visita a la Secretaría del Trabajo sostuvieron un encuentro con representantes de la empresa Del Obell, quienes pretendían retirar equipo de cómputo y maquinaria de las instalaciones de la siderúrgica.

Según el dirigente, tras el diálogo ambas partes acordaron esperar hasta que concluya la venta de AHMSA para evitar generar un ambiente de incertidumbre entre los trabajadores. Señaló que ese compromiso fue asumido tanto ante la Secretaría del Trabajo como frente a la representación del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C.

Respecto a la empresa Montacargas Dorados, indicó que también se le solicitó esperar hasta que concluya el proceso de venta antes de retirar sus equipos. Sin embargo, precisó que sus representantes no aceptaron formalizar un compromiso inmediato y únicamente señalaron que consultarían la propuesta con sus directivos.

Torres Ávalos aseguró que, hasta el momento, ninguna de las empresas ha retirado maquinaria de las instalaciones de AHMSA, por lo que consideró que el ambiente permanece estable mientras avanza el procedimiento concursal y se espera la publicación de la convocatoria de venta que, de concretarse, abrirá una nueva etapa para la recuperación de la siderúrgica y el eventual pago a los trabajadores afectados.