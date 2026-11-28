Grúas y Arrastres del Norte precisó que los dueños deben cumplir requisitos legales y contar con liberación oficial para evitar cargos extras.

Luego de que durante el año se registraran numerosas infracciones a motociclistas y el traslado de unidades a los corralones, en la recta final de 2026 algunas empresas de grúas y arrastre están ofreciendo facilidades para que sus propietarios puedan recuperar las motocicletas sin tener que cubrir recargos por concepto de pensión.

La medida busca apoyar la economía de quienes tienen sus vehículos bajo resguardo.

Vigencia, requisitos y liberación por autoridad competente

Tal es el caso de Grúas y Arrastres del Norte, que lanzó una promoción vigente del 25 de noviembre al 15 de enero, mediante la cual los propietarios podrán retirar sus motocicletas sin pagar recargos acumulados, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y cuenten con la liberación correspondiente de la autoridad competente.

Para acceder a este beneficio es necesario presentar los documentos de inventario de la motocicleta, ya sea en original o copia, así como los papeles que acrediten su liberación. Con estas facilidades se busca que los ciudadanos puedan recuperar sus unidades pagando únicamente los conceptos que correspondan, sin enfrentar cargos adicionales por el tiempo que permanecieron en el corralón.