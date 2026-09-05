Dan de baja definitiva a dos policías por conductas indebidas

El director de la corporación, Rolando Noé Fernández Martínez, reiteró que se mantendrá tolerancia cero ante conductas que afecten la confianza y disciplina

Dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron dados de baja de manera definitiva, luego de ser señalados por incurrir en conductas consideradas graves y contrarias a los principios que deben regir el servicio policial.

La determinación fue informada este jueves por el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Noé Fernández Martínez, quien explicó que la resolución fue tomada por la Comisión de Honor y Justicia, una vez concluido el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con el funcionario, la decisión se relaciona con hechos difundidos en redes sociales durante la noche del miércoles, en los que se observa a las agentes presuntamente conduciendo a exceso de velocidad y realizando expresiones consideradas irrespetuosas hacia la ciudadanía.

Fernández Martínez indicó que la separación de las dos integrantes de la corporación se realizó con fundamento en el Reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, y aseguró que no se permitirá que acciones de este tipo afecten la confianza de la población ni la disciplina al interior de la corporación.

El director señaló además que para la administración municipal encabezada por el alcalde Fernando Orozco Lara, la disciplina y la confianza ciudadana son elementos prioritarios, por lo que se mantendrá una postura firme ante cualquier conducta que se aparte de las normas establecidas.

Finalmente, hizo un llamado a la población para denunciar cualquier posible abuso de autoridad, comportamiento indebido o actuación fuera de la ley por parte de servidores públicos, sin importar si los hechos llegan o no a difundirse en redes sociales.

Las autoridades municipales señalaron que los reportes ciudadanos son importantes para fortalecer una corporación policial cercana a la comunidad, responsable y apegada a la legalidad.