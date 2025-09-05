Dan bienvenida al nuevo comandante de la 11ª Región Militar

El gobernador Manolo Jiménez dio la bienvenida al general Fernando Colchado como nuevo comandante de la 11ª Región Militar, para reforzar la seguridad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio la bienvenida al general de brigada Fernando Colchado Gómez, nuevo comandante de la 11ª Región Militar, y destacó que su llegada permitirá reforzar la coordinación en materia de seguridad entre el Estado y las Fuerzas Armadas.

El mandatario señaló que en Coahuila existe una relación histórica y estrecha con el Ejército Mexicano, al considerar a la entidad como su cuna.

Subrayó que esta alianza ha sido un factor clave para mantener al estado entre los más seguros del país.

Jiménez resaltó la amplia trayectoria del nuevo mando, con más de cuatro décadas de servicio y experiencia en temas de seguridad nacional, terrorismo y combate al narcotráfico.

Recordó que previamente coincidió con él en reuniones regionales de seguridad en Tamaulipas y Nuevo León, lo que, dijo, representa garantías de continuidad en el trabajo coordinado.

El gobernador adelantó que en los próximos días sostendrá una reunión con Colchado Gómez para presentarle a detalle el panorama de seguridad en Coahuila, así como las dinámicas de colaboración que se mantienen con las policías municipales, la Policía Estatal y las distintas zonas militares y navales.

Asimismo, destacó que este año concluirá la fase de infraestructura de seguridad con la construcción de 15 cuarteles del Ejército, la Policía Estatal y la Marina, además de la instalación de arcos de seguridad.

A partir de esta etapa, dijo, las inversiones estarán enfocadas en tecnología, inteligencia, patrullas, capacitación y operaciones especiales en conjunto con la Federación.

Jiménez recordó que la seguridad es el tema prioritario para su gobierno y afirmó que la llegada del nuevo comandante fortalecerá la estrategia que ha colocado a Coahuila como un referente nacional en paz y orden.