Dan apoyo psicológico a estudiantes y maestros por hecho violento

La directora de Inspira Coahuila, Cecilia de la Garza, informó que la intervención comenzó menos de una hora después del incidente.

Alrededor de 20 personas, entre estudiantes, docentes e integrantes de la comunidad educativa, reciben seguimiento psicológico especializado tras los hechos violentos ocurridos en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, informó Cecilia de la Garza, directora de la estrategia estatal Inspira Coahuila.

La funcionaria explicó que se trata de casos que han requerido atención individual y un acompañamiento más prolongado debido al impacto emocional del incidente. Precisó que, además de estas intervenciones, se han realizado sesiones grupales y actividades de apoyo dirigidas a alumnos, maestros y padres de familia.

“Casos específicos y de alguna manera como más con mayor seguimiento, son como unos 20”, señaló De la Garza, quien destacó que las solicitudes de atención comenzaron a presentarse días después de los acontecimientos.

De acuerdo con la titular de Inspira Coahuila, menos de una hora después del incidente se activó una brigada integrada por psicólogos clínicos especializados, quienes recorrieron casa por casa la comunidad para ofrecer contención emocional y proporcionar información sobre los servicios disponibles.

Aunque inicialmente algunas personas no aceptaron la intervención, posteriormente comenzaron a comunicarse para solicitar citas psicológicas, lo que permitió identificar casos que necesitaban seguimiento continuado.

Como parte de las acciones posteriores, la semana pasada se trasladó a Torreón un equipo de especialistas en trauma, con experiencia en la atención de comunidades afectadas por acontecimientos de alto impacto. Las sesiones incluyeron a estudiantes, docentes y padres de familia del plantel secundario.

Cecilia de la Garza explicó que estas intervenciones forman parte de la denominada Ruta de Alto Impacto, un mecanismo de coordinación interinstitucional entre dependencias del Gobierno del Estado de Coahuila que se activa ante situaciones de crisis y permite organizar la atención psicológica, académica y de seguridad según las necesidades de cada caso.

Reforzamiento en la detección de señales de alerta escolares

La directora de Inspira Coahuila señaló que también se fortalecerán las estrategias preventivas que ya operan en coordinación con la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), entre ellas el programa “Somos Más”, orientado a identificar señales de alerta en niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas.

Asimismo, destacó la importancia de la educación socioemocional para que los estudiantes aprendan a reconocer sus emociones, expresar situaciones que les preocupan y desarrollar herramientas para enfrentar momentos de crisis.

La funcionaria sostuvo que el acompañamiento a la comunidad escolar de Torreón continuará mediante la coordinación de las dependencias involucradas, con el propósito de atender las consecuencias emocionales del incidente y detectar oportunamente a quienes requieran apoyo especializado.