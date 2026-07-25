Dan a conocer listado de trabajadores de AHMSA y MINOSA

AHMSA y MINOSA publican el Listado Final de Trabajadores por orden judicial, para consultar créditos laborales preferentes y ordinarios

La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) dio a conocer este jueves el Listado Final de Trabajadores, mediante el cual los empleados sindicalizados y de confianza podrán verificar el reconocimiento de sus créditos laborales preferentes y no preferentes dentro de los concursos mercantiles.

La publicación se realiza por mandato del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y no modifica el procedimiento de venta de ambas compañías, el cual seguirá su curso conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

La difusión del listado obedece al acuerdo emitido el 22 de julio de 2026 por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y competencia en todo el país.

En atención a esa resolución, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez fue instruido para habilitar un mecanismo inmediato que permita a los trabajadores consultar la información relacionada con sus derechos laborales.

Trabajadores podrán revisar créditos laborales reconocidos

El acuerdo judicial establece que el propósito de la publicación es garantizar que los acreedores laborales conozcan de manera clara si fueron incluidos en el listado definitivo y cuál es el monto de los créditos laborales que les fueron reconocidos, tanto preferentes como no preferentes, dentro del procedimiento concursal de AHMSA y MINOSA.

Además, el juzgado ordenó que el listado sea difundido en la página oficial del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y solicitó el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que, a través de sus delegaciones en Ciudad de México, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango, facilite el acceso de los trabajadores interesados a dicha información.

Como parte del mismo acuerdo, la autoridad concedió una prórroga de 10 días hábiles, la cual comenzará a correr una vez que el juzgado confirme que los listados ya pueden consultarse en el portal oficial del IFECOM y concluya el plazo otorgado al síndico para implementar el sistema de atención a los trabajadores.

La resolución puntualiza que esa ampliación de tiempo no afecta la propuesta de venta de las empresas ni suspende el procedimiento concursal, ya que el pago de los créditos laborales dependerá de que existan recursos económicos suficientes para cubrir esas obligaciones.

Piden evitar información difundida por medios no oficiales

Dentro del acuerdo, la jueza exhortó a todas las personas involucradas en el concurso mercantil a no difundir información mediante canales distintos a los oficiales, al considerar que ello puede provocar interpretaciones erróneas o incompletas que generen incertidumbre jurídica entre los trabajadores y acreedores.

Igualmente, recordó que los datos personales contenidos en los listados deberán ser protegidos por quienes tengan acceso a ellos, advirtiendo que cualquier uso indebido puede derivar en responsabilidades penales, civiles, administrativas o de otra índole previstas en la legislación vigente.

Formas de consultar los listados

La Sindicatura informó que los trabajadores podrán revisar la información correspondiente a sus créditos laborales mediante las siguientes opciones:

* Página oficial de AHMSA: www.ahmsa.com, donde estarán disponibles los listados correspondientes a AHMSA y MINOSA.

Página oficial de Facebook de AHMSA, mediante el enlace habilitado para la consulta.

Portal oficial del IFECOM, una vez que la autoridad judicial publique formalmente los listados.

Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), por medio de los mecanismos de atención que ese organismo establezca.

Atención para trabajadores de AHMSA

AHMSA informó que brindará orientación de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Personal no sindicalizado

Domicilio: Calle Roble No. 67, Colonia La Loma, Monclova, Coahuila, C.P. 25770.

Teléfono: (866) 636 2125.

Personal sindicalizado

Domicilio: Prolongación Juárez S/N, colonia La Loma, Monclova, Coahuila, a un costado de Banco Afirme.

Teléfono: (866) 633 6787.

Oficinas y teléfonos para personal de MINOSA

En el Área Carbón, el personal no sindicalizado podrá acudir a la Unidad MICARE, ubicada en Oficinas Centrales, Carretera Federal 57, kilómetro 32, tramo Nava–Piedras Negras, Nava, Coahuila, C.P. 26170, así como a la Unidad MIMOSA, localizada en Oficinas Centrales, Carretera Estatal 20, kilómetro 22.4, tramo Nueva Rosita–Palaú, Palaú, Coahuila, C.P. 26350.

El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, con los teléfonos (878) 700 3317, (878) 119 1079 y (878) 117 4481.

El personal sindicalizado del Área Carbón será atendido en Calzada Hidalgo No. 603, colonia Nicolás Torres, Palaú, Coahuila, y en la Planta Lavadora La Florida, ubicada en La Florida, Coahuila, C.P. 26370. Los teléfonos disponibles son (864) 100 1990 y (864) 617 4268.

Para el Área Fierro, el personal no sindicalizado podrá acudir a la Unidad Hércules, en las Oficinas de Capacitación de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila; a la Unidad La Perla, en la Oficina de Protección Industrial, Puerta 1, municipio de Camargo, Chihuahua, ambas con horario de 10:00 a 18:00 horas, comunicándose a los teléfonos (629) 109 9163, (866) 135 0132 y (866) 166 5162.

En la Unidad Cerro de Mercado (CEMESA), ubicada en Avenida Nezahualcóyotl s/n, colonia Ampliación Rosas del Tepeyac, Durango, Durango, la atención será de 9:00 a 13:00 horas, mediante el teléfono (618) 171 9147.

Para el personal sindicalizado de las unidades Hércules, La Perla y CEMESA se habilitaron los teléfonos (866) 165 5162 y (866) 633 6787.

Finalmente, la Sindicatura reiteró que continuará desarrollando las acciones que le corresponden dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA conforme a las resoluciones judiciales vigentes, y aseguró que dará a conocer oportunamente cualquier avance relevante relacionado con el proceso.