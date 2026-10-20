Dan 13 años de cárcel a sujeto hallado con 48 mil lts de diésel

El imputado fue capturado en el ejido La Noria mientras abastecía una pipa con hidrocarburo sustraído de una toma clandestina de Pemex.

Un hombre identificado como Edwin “N” pasará 13 años y cuatro meses en prisión, luego de ser encontrado culpable de participar en la extracción ilegal de combustible en el municipio de General Cepeda, Coahuila. Además de la condena, deberá cubrir una multa económica por este delito federal.

Su detención se remonta a octubre de 2023, cuando elementos de la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex localizaron una conexión clandestina en un ducto de 10 pulgadas, a la altura del ejido La Noria.

En el lugar fue sorprendido mientras presuntamente abastecía un tractocamión tipo tanque con diésel sustraído de manera ilegal. Las autoridades aseguraron cerca de 48 mil litros de hidrocarburo, así como unidades, mangueras y equipo utilizado para realizar la extracción.

Tras integrar la carpeta de investigación y presentar los elementos de prueba, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que un juez federal dictara sentencia mediante un procedimiento abreviado, poniendo fin al proceso judicial por este caso de huachicoleo registrado en territorio coahuilense.