Da Parras un gran paso por el bienestar animal

Con el objetivo de fortalecer el bienestar animal en el municipio, el Gobierno Municipal puso en marcha el Quirófano Móvil de Esterilización, una iniciativa que a partir de este miércoles recorrerá distintos sectores de la ciudad para brindar atención gratuita a mascotas y animales en situación de calle. La primera jornada se realizó en la colonia Viñedos, donde se registró una destacada participación ciudadana.

En esta primera intervención, 22 personas acudieron con sus mascotas para ser esterilizadas, mientras que otros ciudadanos apoyaron trasladando animales en condición de calle para que recibieran el procedimiento. El director de Medio Ambiente, Félix Escobar Garaygordobil, informó que esta unidad itinerante fue posible gracias a las gestiones del alcalde Fernando Orozco Lara, en coordinación con asociaciones civiles protectoras de animales y con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente.

El funcionario destacó que el Alcalde ha reiterado la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno para garantizar la protección de los animales.

Asimismo, señaló que durante cada jornada se realiza el registro de propietarios y mascotas, lo que permitirá fortalecer el censo municipal de animales domésticos.

El próximo lunes, el quirófano móvil estará en la colonia Santo Niño, en Prolongación Francisco I. Madero número 407, y posteriormente visitará Los Barrios, Emiliano Zapata, Federico Cárdenas y Valle de Parras, ampliando así la cobertura de esta campaña.