Da a conocer Javier Díaz programa de transporte y seguridad

El alcalde de Saltillo participó en el Visionarios Summit 2026 de Guadalajara, donde dio a conocer el programa de transporte gratuito 'Aquí Vamos Gratis'.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, participó en el Visionarios Summit 2026, realizado en Guadalajara, Jalisco, donde compartió las experiencias de su administración en materia de seguridad pública y movilidad urbana, además de destacar la importancia de la capacitación y el intercambio de estrategias entre gobiernos municipales para mejorar los servicios y la calidad de vida de la población.

Durante su intervención, presentó el programa Aquí Vamos Gratis como una de las acciones para fortalecer el transporte público, mediante dos rutas troncales que atraviesan la ciudad y recorridos alimentadores que conectan sectores con dificultades de acceso a este servicio.

Explicó que el esquema fue posible mediante ahorros y eficiencias financieras, además de señalar que ha permitido incrementar el número de usuarios y generar beneficios económicos para las familias saltillenses.

En materia de seguridad, Díaz González sostuvo que mantener condiciones de tranquilidad es fundamental para atraer inversiones y favorecer el crecimiento económico. Por ello, expuso el trabajo coordinado que se realiza con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y corporaciones federales y estatales para fortalecer la seguridad en Saltillo.

El encuentro reunió a alcaldes de distintas ciudades del país y especialistas que intercambiaron experiencias sobre liderazgo, innovación y desarrollo urbano.