Cursos de natación ofrecen seguridad durante las vacaciones

Instructores destacan que saber nadar es, en muchos casos, un verdadero "seguro de vida", ya que brinda herramientas para reaccionar ante situaciones de riesgo

Además de representar una actividad recreativa para la temporada vacacional, aprender a nadar es considerado por especialistas como una herramienta que puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia. Con las altas temperaturas que se registran durante el verano, los cursos de natación se convierten en una opción para mantenerse activo, refrescarse y adquirir una habilidad que será útil durante toda la vida.

Cursos para desarrollar técnicas básicas de natación

Los cursos de verano de natación ofrecen un programa de ocho sesiones, cada una con una duración de una hora, en las que niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar técnicas básicas para desplazarse de forma segura en el agua.

La capacitación también ayuda a generar confianza y fomenta hábitos relacionados con la prevención de accidentes en albercas, ríos o playas.

Una herramienta para reaccionar ante situaciones de riesgo

Instructores destacan que saber nadar es, en muchos casos, un verdadero "seguro de vida", ya que brinda herramientas para reaccionar ante situaciones de riesgo.

Por ello, invitan a las familias a aprovechar el periodo vacacional para inscribirse en estos cursos, que además de ofrecer una forma de combatir el calor, dejan un aprendizaje que puede acompañar a las personas durante toda su vida.