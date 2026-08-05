Curso de verano 2026 reúne a más de 300 niños en el Bioparque Sur

La subdirectora detalló que varios de los voluntarios fueron alumnos de cursos de verano en años anteriores y ahora regresan para apoyar a nuevas generaciones

Más de 300 niños participan en el Curso de Verano 2026 organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Bioparque Sur, donde desde el 3 y hasta el 14 de agosto se desarrollan actividades deportivas con temática de fútbol. La subdirectora de Vinculación del instituto, Ana Laura Salpuche Sánchez, informó que aún existen espacios disponibles para nuevos participantes.

La funcionaria explicó que el programa tiene un costo de recuperación de 350 pesos por las dos semanas, cantidad que incluye material de trabajo, una camiseta deportiva tipo dri-fit e hidratación diaria para todos los asistentes. Señaló que el objetivo principal es ofrecer una alternativa recreativa y formativa durante el periodo vacacional.

Salpuche Sánchez destacó que el curso cuenta con una amplia red de apoyo integrada por monitores e instructores que acompañan a los menores durante las actividades. Precisó que alrededor de 100 jóvenes colaboran en la atención de los participantes, algunos como voluntarios permanentes y otros mediante programas de servicio social.

Jóvenes apoyan en actividades deportivas y recreativas

La subdirectora detalló que varios de los voluntarios fueron alumnos de cursos de verano en años anteriores y ahora regresan para apoyar a las nuevas generaciones. Añadió que estudiantes del CEIT y del CEBETIS realizan su servicio social en el programa, colaborando con maestros de deportes y coordinadores de actividades recreativas.

Indicó que los jóvenes auxiliares llegan antes del inicio de la jornada y permanecen hasta el cierre para preparar materiales, organizar espacios y apoyar directamente a los niños. Esta dinámica permite mantener grupos atendidos de manera permanente durante las actividades deportivas y recreativas.

La responsable del área de Vinculación informó que todos los monitores recibieron capacitación previa durante dos semanas antes del arranque oficial del curso. En ese periodo participaron en preparación de materiales, recorte de recursos didácticos y organización de áreas de trabajo.

Capacitan a monitores antes del inicio del programa

De acuerdo con la funcionaria, la preparación anticipada permitió que el programa iniciara con materiales completos y actividades listas para los participantes. Señaló que el propósito fue garantizar que los niños encontraran un entorno organizado y seguro desde el primer día de actividades.

El Curso de Verano 2026 se realiza diariamente en instalaciones del Bioparque Sur y contempla dinámicas deportivas, recreativas y de convivencia orientadas a niñas y niños de distintas edades. Las autoridades municipales mantienen abierto el proceso de inscripción para quienes deseen incorporarse durante el periodo restante del programa.